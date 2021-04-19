В суде зарегистрирован иск прокуратуры, которая требует признать экстремистскими организациями ФБК и Штабы Навального

В Московском городском суде зарегистрирован иск столичной прокуратуры, которая требует признать экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и общественное движение «Штабы Навального». Ранее российские власти объявили ФБК иностранным агентом.