Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по ситуации вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как ожидается, дебаты пройдут в четверг днем. Тогда же будет вынесена на голосование соответствующая резолюция.