Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по ситуации вокруг Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по ситуации вокруг российского оппозиционного политика Алексея Навального. Как ожидается, дебаты пройдут в четверг днем. Тогда же будет вынесена на голосование соответствующая резолюция.
2021-04-19T13:32:43+03:00
2021-04-19T13:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 19 апреля 2021
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