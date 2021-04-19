В МИДе Чехии признали, что высылка 20-ти сотрудников посольства в России парализовала работу диппредставительства

Сейчас, по сути, работает только консульское отделение. В Москву МИД планирует перевести часть дипломатов из генконсульств Чехии в других городах России.

Напомним, в субботу Прага объявила о высылке 18-ти российских дипломатов. Чешские власти обвиняют российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. Также объявлены в розыск двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов.

Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Хритсо Грозев уверен, что чешские спецслужбы убедительно доказали их причастность к взрывам в Чехии. Христо Грозев добавил, что болгарский бизнесмен, который предположительно был связан с покупкой оружия и имевший контакт с Петровым и Бошировым, дважды подвергался попыткам отравления «Новичком».