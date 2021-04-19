Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о переводе Алексея Навального в стационар областной больницы для осужденных. Она располагается на территории исправительной колонии №3 во Владимирской области.

Во владимирском управлении ФСИН утверждают, что в настоящий момент состояние Навального удовлетворительное. Его ежедневно осматривает врач-терапевт, а также, как настаивают в ведомстве, политику с его согласия назначили витаминную терапию. Сама больница, по данным ФСИН, специализируется на лечении туберкулеза, а также на «динамическом наблюдении» за состоянием здоровья осужденных.

Вместе с тем в октябре 2018 года интернет-издание Daily Storm утверждало, что в больницу при колонии №3 свозят арестантов из соседних исправительных учреждений для «перевоспитания» и «выбивания» новых показаний. В самой колонии, как утверждалось, заключенные жаловались на пытки. Соратник Навального Иван Жданов, в свою очередь, комментируя сообщения ФСИН, выразил мнение, что перевод политика в стационар при колонии №3 может свидетельствовать об ухудшении здоровья оппозиционера.

В конце марта Навальный объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. Он жаловался на сильные боли в спине и ноге. Несколько дней назад соратники политика сообщили об ухудшении его состояния и риске почечной недостаточности и остановки сердца.

Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией. Дата рассмотрения дела пока не назначена. Напомним, ранее российские власти признали ФБК иностранным агентом.