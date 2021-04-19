Большой скандал в мире футбола: ведущие европейские клубы объявили о создании своего турнира

С этим категорически не согласились в ФИФА и УЕФА.

Член исполкома РФС Сергей Анохин считает, что это решение идет вразрез с общепринятыми нормативами. «Организовывать разного рода турниры и регламентировать условия участия могут только международные организации, в Европе это УЕФА. Именно УЕФА должна решать, какая должна быть Лига Чемпионов, где участвовать командам и все основные базовые нормы УЕФА необходимо выполнять. Что касается этого турнира, я так понимаю, это идет в противоречии с нормами, выработанными этой организацией и в принципе всеми футбольными. Конечно, я против разного рода организаций таких турниров и считаю, что УЕФА, конечно, итоге сама решит этот вопрос», — сказал он. С.Анохин отметил, что основные футбольные организации будут отстаивать свои права и добьются проведения соревнования в рамках регламента.

Клубы, среди которых «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», а в другой стороны УЕФА и ФИФА, грозят друг другу судебными исками.