Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году, — сообщил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек. Он признал, что реакция российской стороны на высылку дипломатов оказалась более сильной, чем ожидали в Праге.

Напомним, Чехия сообщила о высылке 18-ти сотрудников посольства России, которые, по версии чешской стороны, являются сотрудниками спецслужб. В Праге считают, что Москва причастна к взрыву на складе. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.