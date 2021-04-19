ФСИН сообщила о переводе политика Алексея Навального в областную больницу для осужденных во Владимире

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о переводе политика Алексея Навального в областную больницу для осужденных во Владимире. Она располагается на территории исправительной колонии №3. В официальном сообщении отмечается, что состояние здоровья Навального удовлетворительное. Ему назначена витаминная терапия, ежедневно его осматривает врач.

Алексей Навальный держит голодовку с 31-го марта. Он требует предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. Адвокаты сообщения ФСИН пока не прокомментировали.