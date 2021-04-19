Количество новых случаев коронавируса в России снижается второй день

За прошедшие сутки зафиксировано менее 9 тысяч положительных тестов.

Коронавирус в воскресенье обнаружили у 8589 россиян. Это всего лишь на 43 случая меньше, чем накануне. Чуть больше 12 процентов носителей никаких симптомов заболевания не ощутили. Ситуация с начала апреля практически не меняется. Суточный прирост держится в районе отметки в 9 тысяч. Вместе с тем, почти 7 тысяч россиян, которые болели КОВИД-19 закрыли больничные и вышли на работу. Среди регионов около четверти случаев дает Москва, где заметен небольшой тренд к увеличению. Прочти неделю показатель не опускался ниже 2 тысяч. Петербург и Московская область принесли более пятисот случаев за день. В других регионах России – зафиксировано от двухсот с небольшим и меньше. 346 человек накануне не справились с болезнью. 59 летальных случаев приходится на Москву.

Новые случаи коронавируса выявлены в 83 регионах России.