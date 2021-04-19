Великобритания, по данным газеты Times, намерена ввести закон о защиты от «враждебных стран»

Как утверждается, он будет направлен на противодействие, в том числе, России и Китаю.

Одним из главных нововведений, по данным издания, будет создание реестра иностранных агентов. В законе, как ожидается, пропишут обязанность лиц, работающих в Британии от имени иностранных государств, чиновников и партий, регистрироваться в уполномоченном органе власти и отчитываться о своих действиях. В США действует схожая система: там подобные лица должны отмечаться в министерстве юстиции, в противном случае им грозит уголовное наказание.

Кроме того, как отмечается, британские министры намерены пересмотреть закон о государственной тайне. В него хотят включить пункт о преследовании людей, организающих кибератаки против Великобритании из-за рубежа. Сейчас нормы распространяются только на злоумышленников, являющихся британскими подданными. Может увеличиться и максимальное наказание, которое в большинстве случаев составляет 2 года.

Обо всех этих предложениях, как ожидается, премьер-министр Борис Джонсон объявит в середине мая, когда в парламенте с речью будет выступать королева Елизавета II.

Сведения о подготовке Британией законопроекта об иностранных агентах поступают на фоне объявленных США санкций против российских чиновников и госдолга. Поводом послужили обвинения в кибератаках и вмешательстве в выборы. Лондон выразил поддержку мерам Вашингтона.