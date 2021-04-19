В МИДе Чехии пояснили, что среди сотрудников дипмиссии в Москве, объявленных персонами нон грата, заместитель посла

В МИДе Чехии пояснили, что среди 20-ти сотрудников дипмиссии в Москве, объявленных персонами нон грата, есть заместитель посла. Дипломаты должны покинуть столицу России до конца сегодняшнего дня. Во внешнеполитическом ведомстве Чехии признали, что реакция России оказалась сильнее, чем ожидалось.

Напомню, в субботу Прага объявила о высылке 18-ти российских дипломатов, а также об объявлении в розыск двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешские власти заявили о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году.

Политолог Кирилл Рогов сказал в эфире «Эха Москвы», что резкое ухудшение отношений Чехии и России вряд ли было спланировано заранее.

Отметим, что Минпромторг Чехии сегодня подтвердил, что Россия в ближайшие дни будет исключена из числа участников тендера на достройку чешской АЭС.

