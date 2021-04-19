Врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной владимирской больницы для осуждённых

Врачи приняли решение о переводе Алексея Навального в стационар областной владимирской больницы для осуждённых. Как сообщает ФСИН, его состояние удовлетворительное. Утверждается, что с согласия политика ему назначена витаминная терапия. Его ежедневно осматривает терапевт.

Соратница Алексея Навального, юрист Любовь Соболь не уверена, что его голодовка возымеет желаемый результат, поскольку состояние оппозиционера и условия его заключения только ухудшаются. Об этом Любовь Соболь рассказала в эфире «Эха Москвы». Любовь Соболь добавила, что уже исчерпаны все попытки законных способов оказать Навальному медицинскую помощь.