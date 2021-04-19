Любовь Соболь не считает попытку поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального нарушением закона

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, приговоренная к году исправительных работ, не считает попытку поговорить с одним из предполагаемых отравителей Алексея Навального нарушением закона. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я закон не нарушала, моя вина следствием, гособвинением и судом абсолютно не доказана и не установлена. Нет ни одного доказательства, которое они могли бы положить в основу, которое не было бы порченым. В деле очень много несостыковок, в деле напрямую содержатся показания тещи, Субботиной, что ей моральный вред и физический вред не был причинен. Дело о применении насилия возбудили, когда еще не было ни одного медицинского документа, медицинской справки о насилии. Меня судят за смелую попытку поговорить с Константином Кудрявцевым из отряда убийц Навального, который застирывал его трусы после отравления химоружием», — сказала она.

Политик Любовь Соболь признана виновной по делу о проникновении в квартиру Константина Кудрявцева с угрозой применения насилия. К.Кудрявцева называют сотрудником ФСБ и одним из отравителей Алексея Навального. При этом сам К.Кудрявцев не признан в деле потерпевшим и не вызван в качестве свидетеля, обвинение строится на конфликте подсудимой с его тещей. Соратница Навального Любовь Соболь получила год исправительных работ условно с испытательным сроком также в один год.

* – российские власти считают ФБК иноагентом.