Соболь: Митинг сторонников с требованием освободить Навального обусловлен критическим состоянием политика

Митинг сторонников с требованием освободить Алексея Навального обусловлен критическим состоянием политика. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь.

«Я думаю, что его состояние очень близко к критическому и очень тяжелому. 20-й день голодовки – это очень много. Сейчас весь мир, все требуют допустить к Навальному врача, это неотъемлемое право человека. В воскресенье врачи приехали в колонию, умоляли пустить к Навальному, посмотреть его состояние, им в этом было отказано. Мы все сделали, что возможно, отправили все обращения Митинг – это не ради развлечения, а от безысходности, когда нет возможности ни одним другим законным механизмом <...> добиться соблюдения прав», — сказала она.

Соратники Алексея Навального наметили на 21 апреля митинг с требованием освободить политика из колонии. Накануне лечащие врачи Алексея Навального сообщили, что результаты анализов свидельствуют о жизнеугрожающем состоянии его здоровья.

* – российские власти считают ФБК иноагентом.