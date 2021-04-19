Ведущие футбольные клубы Европы, объявившие о создании своего турнира, пригрозили судами ФИФА и УЕФА

В их совместном заявлении говорится, что это способ защитить Суперлигу от организаций, которые выступают против ее создания. УЕФА и ФИФА не исключают, что также подадут иски. Не исключено, что клубы, участвующие в создании европейской Суперлиги, будут исключены из розыгрыша еврокубков и национальных чемпионатов.