Ведущие футбольные клубы Европы, объявившие о создании своего турнира, пригрозили судами ФИФА и УЕФА

В их совместном заявлении говорится, что это способ защитить Суперлигу от организаций, которые выступают против ее создания. УЕФА и ФИФА не исключают, что также подадут иски. Не исключено, что клубы, участвующие в создании европейской Суперлиги, будут исключены из розыгрыша еврокубков и национальных чемпионатов.
2021-04-19T11:33:37+03:00
2021-04-19T11:46:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 19 апреля 2021
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