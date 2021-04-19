В России из-за природных пожаров за неделю сгорели около 100 строений, — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. В настоящее время действуют 20 очагов возгорания на площади в 500 гектаров. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что высокая пожароопасность сохраняется в нескольких регионах – в частности, в Забайкальском крае, Бурятии и Приморье.
2021-04-19T11:33:18+03:00
2021-04-19T11:44:29+03:00
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11:33, 19 апреля 2021
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