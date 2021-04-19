Министры внешнеполитических ведомств стран ЕС сегодня должны обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального

Министры внешнеполитических ведомств стран ЕС сегодня должны обсудить ситуацию вокруг российского политика Алексея Навального. Это подтвердил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, ответственность за здоровье оппозиционера полностью лежит на российских властях.

Напомним, Алексей Навальный держит голодовку в колонии, требует предоставления квалифицированной медицинской помощи.

Даже из тех немногих данных, которые известны о здоровье политика, можно сделать вывод об опасности для его жизни, — сказал в эфире «Эха» врач-кардиолог Алексей Эрлих. Эрлих напомнил, что любой гражданин, в том числе заключенный, имеет право на квалифицированную медицинскую помощь.

Кстати, сегодня ФСИН должна дать старт благотворительной акции «Марафон здоровья». Как передает Интерфакс, в ближайшие дни в Нижегородской области будет проводиться осмотр заключенных врачами-специалистами ведущих медицинских организаций Минздрава.

Аналогичные акции уже проводились в исправительных учреждениях Владимирской, Ивановской и Тульской областей.

