Bellingcat: Взрыв склада боеприпасов в 2014 году в Чехии связан с покушением на болгарского бизнесмена Гебрева

Взрыв склада боеприпасов в 2014 году в Чехии связан с отравлением болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев.

«То, что чехи сейчас находят, это доказательство того, что идея была не в том, чтобы взрыв произошел именно на этом складе, а в большой посылке, которая должна была двигаться в Болгарию на следующий день. Это важно, потому что болгарская фирма, которая покупала это оружие, принадлежит болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, который, как случайно оказывается, подвергнулся двум попыткам отравления «Новичком», по версии болгарского следствия, со стороны ГРУ. Это случилось 6 месяцев позже. Красную нитку между этими двумя событиями сложно не видеть», — сказал он.

Накануне Чехия выслала 18 российских дипломатов из-за взрыва на военном складе в 2014 году. Глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности министра иностранных дел, отменил визит в Москву для переговоров о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник».

Накануне вечером премьер-министр Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек заявили, что у чешских сил безопасности есть основания подозревать, что сотрудники ГРУ были причастны к взрыву комплекса боеприпасов. В связи с этим 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, будут высланы из Чехии в течение 48 часов. В то же время чешская полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Хотя у полиции нет прямых доказательств того, что они действительно участвовали в организации взрывов, полиция считает это весьма вероятным — основными доказательствами являются их пребывание в Чешской Республике в период взрывов, остановка в Моравии, где находится склад, прошение о посещении склада и отметки в загранпаспортах. А.Петров и Р.Баширов также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.