Руководство ЕС обсудит сегодня ограничение Россией судоходства в Черном море

Российское военное руководство ранее заявило о проведении в регионе учебных стрельб с участием кораблей.

Твердая и ясная позиция Евросоюза относительно ограничения судоходства близ Крыма для иностранных кораблей будет сформулирована по итогам дискуссии на уровне министров иностранных дел стран содружества.

Пресс-секретарь главы евродипломатии заявил, что намерение России закрыть определенные районы до октября текущего года под предлогом учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне обострения на границах Украины. ЕС ждет, что Россия обеспечит беспрепятственный проход в Азовское море.

Британские военно-морские силы приняли решение направить в Черное море два корабля. Их размещение у берегов Украины призвано продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО.

США ранее отказались от прохода своих кораблей в Черное море, чтобы избежать эскалации.