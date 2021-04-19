В ближайшие дни Россия будет исключена из числа участников тендера на достройку чешской АЭС

Это подтвердил глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от строительства после выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. Чешские власти считают, что за этим стоят российские спецслужбы. Из-за этого Прага объявила о высылке 18-ти российских дипломатов, а также об объявлении в розыск двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Российские власти ответили на это высылкой 20-ти чешских дипломатов. Они должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня.