Правозащитники подали заявление в генпрокуратуру Германии на людей из окружения главы Чечни

Это связано с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества.

Возбудить в Германии уголовное дело о преступлениях против человечности просят базирующийся в Берлине Европейский центр по конституционным правам и правам человека и организация «Российская ЛГБТ-сеть». Как пишет британская газета «Гардиан», в их заявлении чеченские военные и органы власти обвиняются в преследованиях, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и подстрекательстве к убийству по меньшей мере 150 человек по признаку их сексуальной ориентации с февраля 2017 года. Власти Чечни подобные обвинения не раз отвергали. По сведениям издания, в заявлении, в частности, фигурируют Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чечни, называвшийся в СМИ бывшим начальником охраны Кадырова, экс-глава аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев, а также председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Если генпрокурор ФРГ примет дело к рассмотрению, людям из окружения Рамзана Кадырова может быть предъявлен ордер на арест в случае их въезда в Германию.

Как поясняет медиакомпания «Дойче Велле», в Германии начал действовать правовой принцип универсальной юрисдикции в отношении преступлений против человечности. Это разрешает уголовное преследование в судах ФРГ даже в том случае, если преступления произошли в другой стране.