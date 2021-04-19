Национальное фитнес-сообщество направило в Министерство спорта письмо с просьбой оказать поддержку отрасли

Как передает ТАСС, прежде всего, речь идет о регионах. Согласно последним исследованиям, россияне отказываются от занятий физкультурой и спортом из-за отсутствия свободного времени и удаленного расположения центров и фитнес-клубов. В профессиональном сообществе считают, что власти должны больше заниматься рекламой здорового образа жизни.