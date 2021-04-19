Предприниматель Олег Дерипаска обвиняет Росстат в манипуляции данными

Он написал в своем Телеграм-канале, что доходы ниже прожиточного минимума сейчас имеют около 80-ти миллионов россиян, а не менее 20-ти миллионов, как утверждает официальная статистика. Дерипаска заключает, что победа над бедностью в России происходит исключительно на бумаге.