Предприниматель Олег Дерипаска обвиняет Росстат в манипуляции данными

Он написал в своем Телеграм-канале, что доходы ниже прожиточного минимума сейчас имеют около 80-ти миллионов россиян, а не менее 20-ти миллионов, как утверждает официальная статистика. Дерипаска заключает, что победа над бедностью в России происходит исключительно на бумаге.
2021-04-19T10:33:11+03:00
2021-04-19T10:50:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2824274-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3439784.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 19 апреля 2021
Загрузка комментариев...