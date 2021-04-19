Минпромторг Чехии сообщил о том, что Росатом будет исключен из числа участников тендера на достройку чешской АЭС

Глава ведомства Карел Гавличек сказал в интервью местной газете «Право», что это произойдет в течение нескольких дней.

Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за отстранение Росатома от строительства после выяснения обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. Российские спецслужбы, как утверждают чешские власти, причастны к этому.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов убежден, что Россия не может быть причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии. Действия Чехии по высылке российских дипломатов Климов расценивает как желание Праги выслужиться перед НАТО.

Отметим, что накануне Россия объявила о высылке 20-ти чешских дипломатов. Они должны покинуть нашу страну до конца сегодняшнего дня.