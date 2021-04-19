Министерство финансов предлагает отложить строительство 25 мусорных заводов в России

Введение в эксплуатацию первой очереди из пяти заводов откладывается. Дочка Ростеха, компания «РТ-инвест» не укладывается в сроки строительства. Компания надеется сдать их только в 2023 году с задержкой на 12 месяцев, ссылаясь на проблемы с доставкой импортного оборудования. Как следует из письма заместителя министра финансов Ирины Окладниковой, которое она адресовала вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологию, правительство предлагает не начинать более масштабный проект, пока не закончен первый этап, который обойдется казне в 7 миллиардов рублей. Между тем, как пишет РБК, 30 новых заводов помогут закрыть около 200 мусорных полигонов и предотвратить открытие 86 новых, сохранив при этом 46 тысяч гектаров земли.

Вторая очередь из 25 мусоросжигательных заводов потребует инвестиций в размере 650 миллиардов рублей.