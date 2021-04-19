По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Проводится эвакуация людей и техники. В здании могут находиться газовые баллоны. Уже обрушилась кровля. Тушение пожара осложняет сильный ветер.
На северо-востоке Москвы горят гаражи, расположенные в кирпичном здании
По данным источника ТАСС в экстренных службах, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Проводится эвакуация людей и техники. В здании могут находиться газовые баллоны. Уже обрушилась кровля. Тушение пожара осложняет сильный ветер.