Комиссия Госдумы намерена изучить сообщения о подготовке митингов в поддержку Алексея Навального

Соратники политика анонсировали массовые акции по всей стране.

Депутаты, судя по всему, будут искать следы зарубежного влияния на протестную активность, ведь информацию будет изучать комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Глава комиссии «единоросс» Василий Пискарев сказал, что собранные сведения будут затем направлены в силовые органы для принятия необходимых мер реагирования, передает ТАСС. Пискарев назвал вмешательством во внутренние дела заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что для России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии.

Стоит отметить, что информацию о применении запрещенного химического оружия на территории России, сообщения об отравлении политического оппонента главы государства, сведения о пыточных условиях в колонии и об отказе заключенному в квалифицированной медицинской помощи – все это в Госдуме не сочли нужным изучать.

На сайте «Свободу Навальному» в Москве на акцию записались почти 120 тысяч человек, в Петербурге – 58 тысяч. Протесты намечены на 21 апреля.