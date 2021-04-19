Два десятка чешских дипломатов должны до конца дня покинуть Россию

Это ответ на действия Праги, которая высылает российских дипломатов из-за подозрений в работе на разведку и обвинений в причастности к подрыву складу вооружений.

Посол Чешской республике накануне был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с недружественным актом Праги. Сотрудники посольства объявлены персонами нон грата и должны до конца понедельника выехать из России.

О высылке российских дипломатов Прага объявила в субботу. Чешские силовики обвинили спецслужбы России в причастности к взрыву на частном оружейном складе в Моравии в 2014 году.

Чешская полиция заявила, что разыскивает двух россиян с документами на имя Александра Петрова и Боширова. Они находились в Чехии во время взрыва. Британские власти называют обоих выходцами из ГРУ и фигурантами дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

В Праге накануне уточнили, что российские спецслужбы не специально провели взрыв на складе. В МВД считают, что взрыв должен был произойти после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию.

Российские власти пока не отреагировали на обвинения в причастности к взрыву на оружейном складе в Чехии.