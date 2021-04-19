Врач: В анализах Навального имеются признаки острой почечной недостаточности

В анализах Алексея Навального имеются признаки острой почечной недостаточности. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-кардиолог ГКБ №29 Алексей Эрлих.

«Состояние здоровья может ухудшиться критически, фатально, в любой момент. Мы таких пациентов с таким уровнем калия госпитализируем в реанимационное отделение, потому что это жизнеугрожающее состояние. Мы видим динамику изменений в анализах Алексея Навального и предполагаем, что у него есть признаки острой почечной недостаточности, которая может фатально в несколько дней закончится», — сказал он. А.Эрлих отметил, что уровень медицины во ФСИН неадекватен серьезности состояния политика.

«Когда получают такой анализ, первое что делают врачи – в нормальных медицинских учреждениях анализ повторяют , но мы видим, что анализ не повторили. Это уже косвенно свидетельствует о том, что уровень медицины ФСИН такой, которому не надо доверять. Как минимум нужно снять кардиограмму, так как изменения на кардиограмме иногда соотносятся с уровнем калия и отражают серьезность повреждений с сердцем. То лечение, которое сейчас получает Алексей Навальный, неадекватно. Нужно допустить к нему независимых врачей, а еще лучше госпитализировать его в неподведомственное ФСИН гражданское медицинское учреждение, где ему окажут адекватную медицинскую помощь», — заключил он.

Врачи Алексея Навального накануне лично приехали в ИК-2 в Покрове. Однако, как сообщила в твиттере глава признанного «Альянса врачей»* Анастасия Васильева, администрация колонии отказалась их впускать. Помимо А.Васильевой, в колонию приехали кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай и реаниматолог Алексей Эрлих.

Ранее врач оппозиционного политика Анастасия Васильева заявила о том, что критическое содержание калия в крови Навального может с минуты на минуту привести к почечной недостаточности и серьезным проблемам с сердцем вплоть до его остановки. Издание «Шпигель» запросило у президента Немецкого общества по кардиологии и главного врача университетской клиники города Кельна оценку данных анализа крови оппозиционного политика. Видный немецкий кардиолог профессор Штефан Бальдус подчеркнул, что уровень калия, подобный зафиксированному у А.Навального, увеличивает опасность тяжелого нарушения сердечного ритма.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом