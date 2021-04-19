В Гималаях нашли трех российских альпинистов, которые накануне перестали выходить на связь

Как передает агентство РИА Новости, ссылаясь на местные власти, всех троих доставят в больницу в Катманду. Их состояние не уточняется. Российские спортсмены пытались покорить северную вершину Гималаев, которая считается одной из наиболее трудных для восхождения.
2021-04-19T09:36:03+03:00
2021-04-19T09:54:31+03:00
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09:36, 19 апреля 2021
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