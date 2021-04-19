Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест президента Федерации по прыжкам в воду Алексея Власенко

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Власенко уже около месяца содержится в СИЗО на севере Москвы. Суть возбужденного против него уголовного дела до сих пор не ясна: не раскрывает ее не только Следственный комитет, но и сам обвиняемый. Изначально источник агентства РИА Новости утверждал, что разбирательство не связано с работой Власенко ни в одной из спортивных федераций. А он в настоящий момент возглавляет сразу три: помимо прыжков в воду это Федерация водного поло и Федерация синхронного плавания.

В свою очередь, правозащитница Марина Литвинович, которая до своего исключения из Общественной наблюдательной комиссии посещала Власенко в СИЗО, напротив, говорила о прямой связи между уголовным делом и финансированием одной из федераций.

Сам Власенко считает, что его арест может негативно сказаться на выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Как говорят правозащитники, в обоснование своей просьбы не заключать его под стражу он уверял, что вернулся в Россию, хотя узнал об уголовном деле в Нидерландах.

Помимо прочего, Алексей Власенко является членом исполкома Олимпийского комитета России. Несмотря на обвинение в мошенничестве, он остается на своих должностях.