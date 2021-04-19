В научном совете при Минздраве Турции разъяснили: испытания «Спутника» продолжаются, одобрения производства пока нет

В научном совете при Минздраве Турции разъяснили, что испытания российской вакцины «Спутник» продолжаются, одобрения ее производства пока нет. Ранее об этом сообщала турецкая пресса. Как передает агентство РИА Новости, получены промежуточные положительные результаты. Так говорят турецкие эксперты.

