«Таймс»: Работающих в Великобритании от имени иностранных правительств граждан обяжут регистрировать свое присутствием

Правительство Великобритании планирует принять новый закон, который обяжет работающих в стране от имени иностранных правительств граждан регистрировать свое присутствие, — пишет газета «Таймс». По ее данным, премьер Борис Джонсон объявит об этом 11-го мая. Издание отмечает, что всё это происходит на фоне растущей озабоченности Лондона по поводу действий Москвы и Пекина. Изменения расширят действие существующего закона по преследованию и депортации шпионов.
2021-04-19T09:33:57+03:00
2021-04-19T09:51:33+03:00
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09:33, 19 апреля 2021
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