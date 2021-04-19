«Таймс»: Работающих в Великобритании от имени иностранных правительств граждан обяжут регистрировать свое присутствием

Правительство Великобритании планирует принять новый закон, который обяжет работающих в стране от имени иностранных правительств граждан регистрировать свое присутствие, — пишет газета «Таймс». По ее данным, премьер Борис Джонсон объявит об этом 11-го мая. Издание отмечает, что всё это происходит на фоне растущей озабоченности Лондона по поводу действий Москвы и Пекина. Изменения расширят действие существующего закона по преследованию и депортации шпионов.