Сотрудники полиции пришли домой к координатору штаба политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону

Ксения Серёдкина рассказала интернет-изданию «Медиазона», что полицейские требовали открыть дверь и не уходили от ее квартиры до половины второго ночи. Ранее политику было выписано предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с призывами к новым протестным акциям.
2021-04-19T09:31:22+03:00
2021-04-19T09:52:56+03:00
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09:31, 19 апреля 2021
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