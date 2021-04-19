Сотрудники полиции пришли домой к координатору штаба политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону

Ксения Серёдкина рассказала интернет-изданию «Медиазона», что полицейские требовали открыть дверь и не уходили от ее квартиры до половины второго ночи. Ранее политику было выписано предостережение о недопустимости нарушения законодательства в связи с призывами к новым протестным акциям.