Ведущие футбольные клубы Европы объединились в Суперлигу, бросив вызов национальным федерациям и УЕФА

Это уже положило начало грандиозному скандалу.

Организаторы, среди которых шесть английских и по три испанских и итальянских клуба, в том числе Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед и Ювентус, намерены проводить вместо Лиги Чемпионов свой закрытый турнир из 20 команд. Первые матчи будут сыграны в августе. Раскольники объявили о том, что матчи будут проходить в середине недели, а на выходных они намерены продолжать участвовать в национальных чемпионатах. Впрочем, с этим могут возникнуть проблемы, поскольку УЕФА выступила категорически против проекта, который в официальном заявлении союза был назван циничным, Суперлига «так называемой». Ответ УЕФА обещает быть жестким. Клубам запретят выступать в Еврокубках, а футболистам— в национальных сборных. Ни один клуб не сможет играть в своем внутреннем чемпионате. Кроме того, против зачинщиков подадут иск на сумму в десятки миллиардов долларов.

Председателем Суперлиги назначен президент Реала Флорентино Перес. Его заместителями представители Ювентуса и Манчестер Юнайтед Андреа Аньели и Джоэл Глейзер.