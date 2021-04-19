Соратник Алексея Навального, политик Владимир Милов объявил о том, что временно уехал из России в Европу

Он утверждает, что посоветовался с коллегами. Милов признал, что опасается ареста. Было принято решение, что у него ответственный участок работы – международные связи. Соратники Навального считают, что во многом судьба политика будет зависеть от реакции международного с сообщества.
2021-04-19T09:03:40+03:00
2021-04-19T09:03:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:03, 19 апреля 2021
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