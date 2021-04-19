Ситуация вокруг политика Навального будет обсуждаться сегодня главами внешнеполитических ведомств стран ЕС

Ситуация вокруг российского политика Алексея Навального будет обсуждаться сегодня главами внешнеполитических ведомств стран ЕС. Накануне Брюссель выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об ухудшении здоровья оппозиционера.

Напомним, Алексей Навальный держит голодовку, требуя предоставления ему квалифицированной медицинской помощи. Накануне сторонники политика анонсировали новую акцию в его поддержку. Она намечена на 21 апреля. Политолог Андрей Колесников считает, что этого есть свой смысл.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пообещала изучить информацию о подготовке новых протестных акций и передать эти сведения правоохранительным органам, — передает ТАСС.