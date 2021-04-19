Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата

До конца сегодняшнего дня они должны покинуть нашу страну, — говорится в сообщении МИДа. Соответствующая нота была вручена накануне чешскому послу.

В субботу Прага объявила о высылке из Чехии 18-ти российских дипломатов. Это связано с подозрением в причастности спецслужбы России ко взрыву на складе боеприпасов в Моравии в 2014-м году. Об этом сообщил глава МВД Чехии Ян Гамачек. Накануне Ян Гамачек объяснил, что, по версии следствия, российская разведка планировала организовать взрыв после того, как боеприпасы будут доставлены в Болгарию. Груз предположительно предназначался предпринимателю Эмилиану Гебреву. С 2015-м году его пытались отравить. По этому делу в Болгарии обвинения были предъявлены трем россиянам.

Чешская пресса указывает, что склад, на котором прогремел взрыв, принадлежал болгарскому предпринимателю. Он, в частности, продавал оружие и боеприпасы властям Украины.

Напомним, что Чехия также объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняют в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.