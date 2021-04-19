Исполком УЕФА сегодня должен утвердить города, которые примут матчи Чемпионата Европы

Также должно быть решение о том, примет ли Санкт-Петербург дополнительные матчи. Это случится, если из списка хозяев турнира будет исключен Дублин.

Футбольная ассоциация Ирландии сообщила УЕФА, что не может гарантировать проведение матчей чемпионата Европы со зрителями. Вопросы остаются таже по города Бильбао и Мюнхен. Организации придется найти место для проведения трех матчей группового этапа (Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша), а также встречи 1⁄ 8 финала турнира. Ранее оргкомитет Чемпионата утвердил заполняемость трибун в Петербурге наполовину. Позже стало известно, что количество болельщиков могут увеличить.Также Смольный собирается к первым играм полностью привить от коронавируса 700 тысяч человек. Пока темпы в два раза отстают от плана.

Чемпионат Европы должен начаться 11-го июня.