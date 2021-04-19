12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлигим

В пресс-релизе говорится, что матчи будут проводиться посреди недели. Руководить турниром будут клубы-основатели. В Суперлиге ожидают, что выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более 10-ти миллиардов евро.
2021-04-19T08:33:47+03:00
2021-04-19T08:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 19 апреля 2021
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