12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлигим

В пресс-релизе говорится, что матчи будут проводиться посреди недели. Руководить турниром будут клубы-основатели. В Суперлиге ожидают, что выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков и составят более 10-ти миллиардов евро.