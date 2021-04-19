В научном совете при Минздраве Турции разъяснили, одобрения производства российской вакцины «Спутник» пока нет

UPD 09:30: В научном совете при Минздраве Турции разъяснили, что испытания российской вакцины «Спутник» продолжаются, одобрения ее производства пока нет. Как передает агентство РИА Новости, получены промежуточные положительные результаты.

Ранее сообщалось, что Турция, по данным местной прессы, одобрила производство российской вакцины «Спутник». Утверждается, что компания, которая подала запрос, получила разрешение от властей. Как напоминает агентство РИА Новости, «Спутник» сейчас одобрен к применению в 60-ти странах.