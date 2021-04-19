Сегодня стартуют совместные учения военнослужащих России и Таджикистана

Они будут проходит в течение пяти дней. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. В учениях будут задействованы тысячи военнослужащих с обеих сторон и самые современные виды вооружений.
2021-04-19T08:33:00+03:00
2021-04-19T08:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 19 апреля 2021
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