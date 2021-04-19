Совет ЕС по иностранным делам сегодня должен обсудить предстоящее закрытие Россией части акватории Черного моря

Брюссель неоднократно заявлял, что подобные действия вызывают тревогу, особенно с учетом обострения ситуация вокруг Украины. Ране Черноморский флот сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для учебных стрельб.
2021-04-19T08:32:45+03:00
2021-04-19T09:48:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 19 апреля 2021
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