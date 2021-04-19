В чешском посольстве в Москве после высылки 20 сотруднико останутся только пять дипломатов

Об этом сообщили в администрации президента Чехии. Там заверили, что диппредставители, объявленные персонами нон-грата не являются агентами спецслужб – почти все они представляют политический отдел посольства. Сам посол Витезслав Пивонька останется в российской столице.

20 сотрудникам чешского посольства дали время до конца этого дня, чтобы покинуть Россию. Это стало ответом на высылку 18 сотрудников российского посольства в Праге – их считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военном складе в 2014 году.

