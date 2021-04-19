Суд ФРГ рассмотрит иск правозащитных организаций против лиц из окружения президента Чечни Рамзана Кадырова.

Податели иска, а именно Европейский центр конституционных прав и прав человека, а также «Российская ЛГБТ-сеть» обвиняют власти Чечни в преследовании представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В заявлении, которое приводит издание Коммерсант со ссылкой на британскую газету Гардиан, говорится о незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и других преступлениях. Правозащитники полагают, что репрессиям в республике из-за своей ориентации подверглись около 150 человек. Среди тех, кто назван в документе и может стать ответчиком по делу — заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов и глава полиции города Аргун Аюб Катаев, которые с конца марта уже находятся под санкциями ЕС. Причина их введения все та же преследование представителей ЛГБТ.

Правозащитники уже подавали подобный в Международный уголовный суд, однако в 2016 году Россия вышла из-под его юрисдикции.