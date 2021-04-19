Некоторые страны Европы решили снять часть ограничений, введенных из-за очередной волны коронавируса

Наиболее масштабные смягчения вступят в силу в Швейцарии. Власти вновь разрешат проводить общественные мероприятия: откроются театры и кинотеатры, а также концертные залы. Ресторанам позволят разместить уличные террасы, а на стадионы во время спортивных состязаний будут допущены зрители.

В Бельгии, в свою очередь, наметили целый план постепенного смягчения мер. С сегодняшнего дня возобновятся очные занятия в начальной и средней школы, также будет снят запрет на необязательные поездки, хотя тестирование и карантин для пассажиров останутся.

В Португалии возобновят работы все магазины и торговые центры вне зависимости от размера. Правда, не везде: в семи муниципалитетах действующие ограничения сохранятся, а еще в четырех меры будут, напротив ужесточены. А в Словакии откроются заведения сферы услуг, гостиницы и пансионаты, а также возобновятся богослужения с участием прихожан. Наконец, Эстония позволит без ограничений въезжать жителям Ирландии, Мальты, Португалии, Финляндии и Великобритании.

Около месяца назад европейские страны начали возвращать часть ограничений из-за угрозы третьей волны коронавируса. Суточный прирост заболевших на континенте в последние дни превышает 150 тысяч человек.