Вице-премьер Чехии на встрече глав МИД стран ЕС планирует поднять тему причастности России ко взрыву в 2014 году

В связи с этими обвинениями Прага высылает из страны 18 дипломатов. Прага считает, что российские спецслужбы имеют отношение ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, тогда погибли 2 человека.

В качестве ответа из страны высылают сотрудников диппредставительства, которых подозревают в работе на ГРУ и СВР. Кроме того, в розыск объявлены Александр Петров и Руслан Боширов — как сообщается, предполагаемые сотрудники ГРУ, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, были замечены в октябре 2014 года в регионе, где произошел взрыв.

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек выразил сожаление в связи с тем, что это решение серьезно отразится на отношениях с Москвой, но подчеркнул, что это необходимые меры. Он также отменил свой визит в Россию — сегодня должны были состояться переговоры по поставкам вакцины «Спутник».

Также на сегодняшней встрече глав МИД стран ЕС планируется обсудить обострение ситуации на Донбассе и переброску российских военных к границе с Украиной.