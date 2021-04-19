Мокрый снег с дождем придет в Москву в первой половине недели

Особенно активные осадки ожидаются во второй половине вторника и в ночь на среду, — сказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в городе будет очень хмуро и пасмурно, так как столица окажется под влиянием циклона. По некоторым подсчетам, за два дня в Москве может выпасть около 20% месячной нормы осадков. Впрочем, эти данные еще будут уточнены сегодня днем.

Метеоролог призвал не удивляться перемене погоды, отметив, что для апреля это обычное явление.