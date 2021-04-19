Киев назвал фамилию российского дипломата, которого вышлют из страны

Им оказался один из советников посольства Черников. По словам украинского министра иностранных дел, соответствующая нота будет передана в посольство этим утром. У дипломата будет 72 часа, чтобы покинуть страну.

О зеркальном ответе Киев объявил после того, как Россия выслала сотрудника украинского Генерального консульства Александра Сосонюка. Его задержали в Санкт-Петербурге, обвинив в получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов. В диппредставительстве произошедшее назвали провокацией.