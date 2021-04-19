Телеканал «Дождь» перенес празднование дня рождения из-за митинга в поддержку Алексея Навального

В заявлении, размещенном в твиттере, говорится, что 21 апреля страна выходит на протесты и в тот же день президент обратится к Федеральному собранию. В связи с этим редакция «Дождя» отметила, что никогда не предпочтет праздники важным новостям. Концерт в честь 11-летия отложен на 27 апреля.

Накануне соратники Навального, который держит голодовку в покровской колонии, объявили о проведении общероссийского митинга в поддержку политика. Они намеревались провести акцию, когда участие в ней выразят готовность принять полмиллиона человек, однако решили не дожидаться сбора на фоне резкого ухудшения состояния здоровья оппозиционера.