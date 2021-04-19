Соратники Алексея Навального возложили ответственность за утечку базы электронных почт на бывшего сотрудника

Руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков сказал, что некий экс-сотрудник смог скачать историю почтового сервера. По словам оппозиционера, вскоре будет опубликован подробный отчет об утечке.

На прошлой неделе стало известно, что в открытый доступ попали адреса электронных почт тех, кто выразил готовность принять участие во всероссийском митинге в поддержку Навального. Сервис Mailgun со своей стороны утечки не обнаружил.

Акцию хотели провести, когда число предполагаемых участников достигнет полумиллиона, однако на фоне резкого ухудшения состояния здоровья политика, его соратники анонсировали митинг раньше. Он запланирован на среду.